Un atleta alto 198cm dall'energia esplosiva, dimostrata nell'Università di Syracuse e confermata coi russi dell'Enisey Krasnoyarsk. Arriva a Sassari Tyus Battle, classe 1997, swingman, giocatore in grado di fare sia la guardia sia l'ala piccola e di aiutare il play quando occorre. Un giocatore che nella Vbt League ha prodotto quasi 13 punti col 46% da tre e vi ha aggiunto 4 rimbalzi e 2,6 assist.

Con un giocatore così importante atleticamente, al quale piace anche penetrare per schiacciare, la quarta guardia sarà per forza di cose un tiratore, ecco perché la Dinamo vorrebbe riportare nell'isola David Logan, l'anno scorso a Treviso. Logan ha però molte richieste. In ogni caso il gm Pasquini ha una lista di tiratori importanti.

Per quanto riguarda invece il lungo Ousmane Diop, la società deve valutare i problemi alla cartilagine di un ginocchio. Tra un mese la società sassarese prenderà una decisione: se Diop può rientrare entro settembre allora non ci saranno interventi ulteriori sul mercato. Qualora invece il lungo senegalese di passaporto italiano sia costretto a stare fermo più a lungo, allora si cercherà un sostituto, soprattutto sul mercato straniero.

