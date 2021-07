Con la difesa la squadra azzurra risale due volte dallo svantaggio in doppia cifra e con un finale entusiasmante batte la Germania 92-82. Vittoria già pesante nell'Olimpiade di Tokyo vista la formula che manda alla fase successiva le prime due di ogni girone e le migliori due terze.

Unico rammarico il mancato ingresso di Marco Spissu: il play sassarese (diretto ormai a Malaga) è rimasto in panchina per tutta la gara insieme a Ricci.

Inizia bene l'Italia grazie alle iniziative individuali di Fontecchio e Mannion: +4 al 4' (8-12). La difesa azzurra però concede troppo spazio sull'arco ai tedeschi che trascinati da Obst (3/3 nelle triple) iniziano il tiro a segno e con un parziale mostruoso di 17-2 vanno avanti in doppia cifra: 25-14 al 7'.

L'attacco dell'Italia è farraginoso, spesso deve concludersi con azione personale negli ultimi 5 secondi. Mannion si spegne, Pajola si danna in difesa ma non dà ritmo all'attacco, e Spissu resta mestamente in panchina.

Nel secondo tempo la difesa dell'Italbasket incrementa di un metro il raggio d'azione per non concedere tiri da tre ai tedeschi, che dopo l'8/13 del primo quarto fanno 0/6. Gallinari (10 punti) e Moraschini (8) spingono alla clamorosa rimonta perfezionata da due entrate di Tonut: 43-43 al 19'. La tripla del play Lo (11 punti, migliore realizzatore in campo) consente alla Germania di andare in vantaggio all'intervallo: 46-43.

Nel terzo quarto il play tedesco Lo è inarrestabile: fa giocare la squadra e segna (24 punti) riportando i suoi avanti in doppia cifra: 59-49 al 25'. Col doppio play Mannion e Pajola più la difesa la formazione di Sacchetti recupera e addirittura sorpassa con bomba di Fontecchio (62-63 al 28').

Nell'ultima frazione si gioca punto a punto, ma negli ultimi quattro minuti la difesa dell'Italia diventa ancora più attenta, la Germania fatica (ottimo Pajola su Lo) e si sveglia in attacco Melli (prezioso sempre in difesa) che con una tripla e un'entrata porta a +6 gli azzurri al 30'. Completa l'opera Gallinari per il successo.

Tabellino Italia: Spissu ne, Fontecchio 20, Gallinari 18, Mannion 10, Melli 13, Moraschini 8, Pajola 2, Polonara, Ricci ne, Tessitori, Tonut 18, Vitali 3. All. Sacchetti.

