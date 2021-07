Forse è la volta buona. Dopo annunci, sortite in avanti e qualche impasse, sembra che Malaga e Dinamo abbiano trovato l'accordo sul buy out per il trasferimento del play Marco Spissu al club spagnolo. A riportare conclusa la lunga trattativa che va avanti da un mese è il sito L'Opinion de Malaga che scrive: "El base (play) italiano será anunciado en las próximas horas oficialmente por el Unicaja como nuevo refuerzo de la plantilla verde".

In questo momento Marco Spissu è in Giappone con la nazionale che aprirà l'Olimpiade domenica alle 6.40 contro la Germania, prima avversaria di un girone che comprende pure Australia e Nigeria.

Il play sassarese ha dichiarato che voleva fare un'esperienza fuori dall'Italia e il Malaga del coach Katsikaris gli ha fatto una corte spietata. La trattativa è andata per le lunghe perché non si trovava l'accordo tra le due società, con la Dinamo che ha fissato il buy out tra 100 e 125mila euro dato che Spissu ha ancora un anno di contratto.

Va detto che ancora né il sito ufficiale del Malaga né quello della Dinamo riportano la notizia, ma nelle prossime ore si dovrebbe avere la conferma o la smentita.

