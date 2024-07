Dinamo Sassari, Virtus Bologna, Paok Salonicco e Gran Canaria: saranno queste le formazioni a dar vita all'edizione 14 dell'International Tournament City of Cagliari, in programma venerdì 6 e sabato 7 settembre al PalaPirastu di Cagliari.

Banco di prova interessante per i biancoblù di Markovic, che alla vigilia della partenza per Antalya, sede del qualification round di Basketball Champions League, avranno l'opportunità di testare la loro condizione al cospetto di avversarie di livello internazionale.

Nel Capoluogo si vedranno, per la prima volta in assoluto, i vice campioni d'Italia della Virtus Bologna, che di recente hanno annunciato rinforzi di primo livello come Will Clyburn, top player in uscita dall'Efes, che andrà ad aggiungersi a un gruppo già solido ed esperto, con l'intramontabile Belinelli come punta di diamante.

Useranno il torneo di Cagliari per prepararsi al meglio ai preliminari di Basketball Champions League anche i greci del Paok Salonicco, guidati in panchina dal tecnico italiano Massimo Cancellieri e in campo dalla guardia americana Frank Bartley, due anni fa capocannoniere della Serie A con la Pallacanestro Trieste. A chiudere il quadro gli spagnoli del Gran Canaria di Jaka Lakovic, tra le favorite per la vittoria finale in Eurocup e forte di un roster collaudato nel quale spiccano i nomi di Tobey, Albicy e dell'argentino Nicolas Brussino.

© Riproduzione riservata