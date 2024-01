Una splendida Dinamo espugna Cholet e ipoteca gli ottavi di Champions. Per superare il turno basterà vincere mercoledì prossimo al PalaSerradimigni. La regia di Jefferson e l'ottima percentuale nel tiro da tre (14/25) hanno consentito alla squadra di Bucchi di imporsi con autorità.

Ben sei i giocatori in doppia cifra: 19 per Charalampopoulos, 14 per Kruslin, 13 per Diop, 12 per McKinnie e 11 a testa per Tyree e Jefferson che ha smazzato 10 assist.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì prossimo al PalaSerradimigni.

Cronaca

Quintetto inedito per Bucchi: Jefferson, Tyree, Kruslin, Charalampopoulos e Gombauld. I francesi hanno un quintetto con pochi chili, anche se con giocatori dinamici, ma il Banco ha mano calda dall'arco: tre triple di Tyree e una di Kruslin e Jefferson per il +10: 11-21 all’8'. Sassari tocca anche il +14 con Diop.

I cambi della Dinamo non esprimono uguale intensità e soffrono anche la zone-press: break di 11-1 per i francesi (22-26 al 12') ma da tre segnano anche McKinnie e Charalampopoulos e ridanno fiato al punteggio.

Il rientro di Jefferson (8 assist in un tempo) è un'ulteriore frustata: assist e tripla, Sassari va a +18 con la schiacciata di McKinnie al 18'.

Nel terzo quarto la squadra di Bucchi controlla, alterna uomo e zona, e Charalampopoulos e Kruslin la trascinano sino al +27 al 28'.

L'ultima frazione non ha niente da aggiungere.

