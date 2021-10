Prende il via anche la massima coppa europea Fiba con la formula a gironi. Il Banco è impegnato domani alle 20 sul campo del Ludwigsburg. La formula del torneo prevede che nei mini gironi a quattro la prima vada direttamente agli ottavi, mentre le seconde affronteranno le terze di un altro girone con sfida al meglio delle tre ed eventuale bella in casa della formazione arrivata seconda.

La sfida coi tedeschi non è una novità in Champions: cinque stagioni fa il Ludwigsburg beffò la squadra di Pasquini con tripla sulla sirena di Cotton 80-79, nonostante i 24 punti di Savanovic e i 21 di Carter. La Dinamo si rifece in Germania vincendo 78-75 con uno Stipcevic da 22 punti. Curiosità: nel Ludwigsburg giocava il centrone Jack Cooley che sarebbe approdato nell'Isola nell'estate 2018.

La squadra tedesca di quest'anno ha battuto l'Amburgo 88-87 ma poi ha perso con l'Heidelberg 73-67. Sconfitta anche 65-63 dopo un supplementare negli ottavi della Coppa BBL contro l'Hakro Merlin Crailsheim, il Ludwigsburg non sembra possa ripetere l'ottimo campionato passato quando concluse al primo posto ma venne eliminato nelle semifinali scudetto.

Il tecnico Demis Cavina: "La squadra sta meglio: Clemmons ha smaltito il jet lag e domani saremo al completo, abbiamo analizzato tutti insieme la partita guardando gli errori difensivi e focalizzandoci sui punti da migliorare perché incontreremo un altro avversario pericoloso sul perimetro, capace di segnare da tre con continuità e che corre".

Occhio ai due veterani Yorman Polas-Bartolo e Tremmell Darden, e alla guardia Hulls. Di pivot ce n'è uno solo: Jonas Wohlfarth-Bottermann di 208 cm. Buone notizie per Sassari che attende ancora il lungo Diop.

