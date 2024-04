Per la seconda volta in 14 stagioni Sassari resta fuori dai playoff scudetto. Era accaduto prima soltanto nel campionato 2017/18 dove la squadra sassarese aveva chiuso a 30 punti ma era stata penalizzata dagli scontri diretti.

Così potrebbe essere anche quest'anno, nonostante il colpaccio di Scafati per 99-74, dato che qualora la Dinamo batta Reggio Emilia al PalaSerradimigni nell'ultima di campionato potrebbe al massimo raggiungere Tortona (se perde) contro la quale ha lo 0-2 negli scontri diretti. Né l'aiuterebbe un arrivo a tre con Napoli, dato che è un'altra avversaria mai battuta nella stagione regolare.

Restano i rimorsi della squadra e l'arrabbiatura della dirigenza e del coach Markovic per un gruppo che ha mollato improvvisamente dopo aver espugnato Brindisi e messa al sicuro la salvezza. Per giocarsi l'ottavo posto sarebbe bastata una sola vittoria delle tre gare perse contro avversarie ampiamente alla portata come Pesaro, Napoli e Varese. Insomma, più una carenza di personalità che tecnica all'origine dei playoff mancati.

