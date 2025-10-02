Il campionato regionale di Serie C Unica è pronto a vivere il suo secondo turno stagionale. Quattro le gare in programma sabato: si parte alle 16, dal PalaSerradimigni di Sassari, dove Torres e Demones Ozieri cercano i loro primi punti stagionali dopo essere state sconfitte nel turno d'apertura.



Alle 17.30, al PalaSimula, il Sant'Orsola Sassari di Luca Sanna (top scorer della prima giornata con ben 36 punti a referto) attende la neopromossa Scuola Basket Carbonia, in fiducia dopo il bel successo interno contro la Ferrini. Alle 19 è tempo di derby al PalaSant'Elena di Quartu: in campo la Pisano Arredamenti di coach Marco Sassaro e l'Antonianum. Un'ora più tardi (ore 20) le luci del PalaSimula di Sassari si riaccenderanno per la palla a due di Aurea-Sirius Nuoro.



Domenica, alle 18, il turno si concluderà con il match del PalaEsperia di Cagliari tra Olimpia e Camping La Salina Calasetta, al debutto nel torneo dopo aver riposato nel turno d'apertura. Tra i tabarchini milita anche il figlio d'arte Matija Fucka, figlio di Gregor, ex ala della Nazionale italiana.

Riposa la Dinamo Academy.

Classifica: Olimpia, Sant'Orsola, Aurea, Carbonia e Nuoro 2, Calasetta, Ozieri, Ferrini, Dinamo Academy, Torres e Antonianum 0.

