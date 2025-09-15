Sarà una ragazza americana a donare il midollo osseo per il trapianto.

Lo ha rivelato lo stesso Achille Polonara in alcune interviste (Il Corriere di Bologna e la trasmissione Le Iene). L'ala ingaggiata qualche settimana fa dalla Dinamo verrà ricoverata domani per un altro ciclo di chemioterapia e le analisi in vista del trapianto che dovrebbe avvenire la settimana prossima.

Nel lungo e duro cammino per sconfiggere la leucemia, Polonara continua a mostrarsi positivo e ringrazia per le tante manifestazioni di affetto non solo da parte degli amici come Belinelli, Spissu e i compagni della nazionale, compreso coach Pozzecco, ma anche da parte dei tifosi, sia delle squadre dove ha giocato (Varese, Reggio Emilia, Sassari e Bologna) sia di quelle che lo hanno avuto come avversario, anche nelle coppe europee.

Polonara ha ribadito quanto sia stata importante l'offerta per tirnare a Sassari: «L'obiettivo non è solo guarire, ma tornare a giocare».

