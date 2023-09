La Virtus Cagliari, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di vita della società, organizza tra venerdì e sabato il quadrangolare “Una grande passione da 60 anni – Torneo 60° anniversario Virtus”.

Il torneo è riservato alle formazioni femminili senior che nella prossima stagione saranno impegnate nel campionato di Serie B regionale. Alla manifestazione, che si terrà all’interno degli impianti della Virtus in via Pessagno, parteciperanno, oltre alle padroni di casa della Virtus Cagliari, anche il Cus Cagliari, il Gruppo Sportivo Elmas e l’Astro Cagliari.

Il programma del quadrangolare prevede nella giornata di venerdì le semifinali: alle 19 in campo il Cus Cagliari contro Elmas, mentre alle 21 la Virtus affronterà l’Astro. Il giorno seguente, dalle 18 la finale per il terzo e quarto posto e, a seguire, la finalissima per la conquista del trofeo. Al termine delle gare si terrà la cerimonia di premiazione. Sarà l’occasione per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dalla Virtus, nata nel dicembre del 1963, e per testare la condizione delle 4 squadre ad una settimana dall’inizio ufficiale della stagione.

