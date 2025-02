Nel corso della sesta giornata di ritorno nel torneo di Serie B Femminile di basket, arriva la prima sconfitta stagionale dell’Antonianum Quartu. La compagine allenata da Salvatore Fraghì, infatti, nel big match di giornata, cade sul parquet del San Salvatore Selargius.

Lo scontro. Le selargine si impongono per 72-67 al termine di una gara combattutissima e terminata dopo un supplementare. Quartesi avanti in avvio (13-15 al 10’) e margine di vantaggio che arriva sul +12 nel corso del secondo quarto (23-35 al 20’). Padrone di casa che reagiscono dopo l’intervallo, riducendo il divario a -1 a fine terzo quarto (46-47 al 30’). Ultimi 10’ punto a punto, con il parziale che si chiude sul 59 pari del 40’. Nel supplementare arriva il break del quintetto allenato da Nicola Massa, che vale la dodicesima vittoria stagionale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 29 punti.

Le altre. Alle spalle arriva la netta vittoria del Cus Cagliari, sul parquet della Pallacanestro Nuoro, per 33-99. Universitarie che riducono così a sole 2 lunghezze lo svantaggio dalla capolista. Partita chiusa già all’intervallo (13-60 al 20’). Le nuoresi, però, chiudono la gara con la miglior marcatrice della serata, Ruiu con 23 punti. Tra le formazioni di vetta arriva anche il successo della Mercede Alghero, a Su Planu, per 52-86. Catalane sul +15 all’intervallo (29-44), prima dell’allungo decisivo della seconda parte di gara, chiusa con il massimo vantaggio di +34 del 40’. Nella Mercede, da segnalare i 24 punti di Silanos. Di misura, invece, la vittoria de Il Gabbiano contro l’Astro (44-43). Ospiti avanti nel primi 20’ (19-23). Le padrone di casa passano a condurre nella seconda parte (32-30 al 30’) e chiudono con il + 1 della sirena finale. Per Il Gabbiano è Locci la migliore, con 12 punti. Colpo esterno, infine, della Virtus Cagliari, che si impone a Elmas per 56-61. Grande equilibrio nella prima parte (34-35 al 20’), con il break virtussino che arriva nel terzo quarto (40-47 al 30’). Nel finale le ospiti riescono a gestire il ritorno di Elmas e portano a casa la vittoria, grazie anche ai 21 punti firmati da Guidi.

