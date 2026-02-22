Mentre la gran parte degli albergatori sardi rinuncia all’apertura per Pasqua (quest’anno piuttosto “bassa”: sarà il 5 aprile) il Forte Village gioca d’anticipo: il resort di Santa Margherita di Pula darà il via alla stagione turistica già il 25 marzo con l’ormai tradizionale appuntamento con il tennis (torneo Itf).

Una decisione in controtendenza rispetto agli altri resort e ai grandi alberghi, che hanno preferito evitare il rischio di ritrovarsi vuoti dopo le festività: per Pasqua saranno operative le strutture più piccole (circa 270/280, secondo Federalberghi) ma anche la Costa Smeralda, mentre per le altre la data più gettonata per l’apertura è il 25 aprile, con un crescendo che andrà avanti per tutto maggio.

Le prospettive sono buone, nonostante le incertezze dei mesi scorsi sulla disponibilità di collegamenti aerei da e per l’Isola e i dubbi sollevati dalle notizie sui danni provocati dal ciclone Harry. Gli operatori del settore fanno il punto sulla strada per arrivare a una vera destagionalizzazione, indicando i passi avanti compiuti negli ultimi anni, le proposte e gli ostacoli da rimuovere.

