«Il primo che mi ha telefonato è stato Gianmarco Pozzecco. Poi Jack Devecchi e quindi ancora Pozzecco che mi ha detto: devi andare a Sassari».

Il nuovo coach Veljko Mrsic ha raccontato nella sua prima conferenza stampa i retroscena del suo arrivo alla Dinamo. E lo ha fatto in un italiano sicuro, infarcito ogni tanto di qualche comprensibilissimo termine spagnolo (ha allenato il Breogan).

Breve l'introduzione fatta dal direttore sportivo Mauro Sartori: «Ha vinto tanto e giocato ad altissimo livello, quindi non ha bisogno di presentazioni. Lo abbiamo chiamato perché ci traghetti fuori da questa situazione difficile».

Il tecnico croato ha anche fatto qualche battuta: «Ho visto la gara contro Cantù, direi che non va cambiato niente. Scherzi a parte questa squadra ha talento ma dobbiamo lavorare per migliorare diverse cose».

Mrsic, che debutterà domenica al PalaTaliercio contro Venezia, ha spiegato: «C'è poco tempo per lavorare, ma sono per i concetti semplici, noi allenatori non dobbiamo complicare la pallacanestro».

