L'Italia supera Porto Rico 90-83 e affronterà la vincente tra Repubblica Dominicana e Filippine nella semifinale di qualificazione all'Olimpiade di Tokyo.

Strepitoso l'ex Dinamo Achille Polonara con 21 punti e 11 rimbalzi. Ottimi Mannion (21 punti e 6 assist) e Fontecchio (21 punti e 6 rimbalzi). Benino Marco Spissu che rientrava dopo l'infortunio muscolare a una coscia: per lui 3 punti e 3 assist, buona regia nell'utilizzo centellinato da coach Sacchetti.

Dopo il buon avvio col recuperato Spissu in quintetto (assist per tripla di Polonara e taglio a canestro) l'Italia subisce il ritorno di Gary Browne che punisce qualsiasi cambio sul pick and roll: 9 punti per il play di Trento e Porto Rico che va avanti nettamente: 15-24.

Nelle fila azzurre Melli produce quasi nulla (0/4 al tiro e nessun rimbalzo) e l'atletismo dei caraibici, bravi pure a tirare da tre sugli scarichi. La squadra di Sacchetti finisce a -17 ma negli ultimi tre minuti del primo tempo rientra con Tessitori che dà gioco interno, più la vitalità di Mannion e Tonut: 37-44.

Al rientro Melli gioca insieme a Tessitori. Poi rientra Polonara che è caldissimo. Aumenta la pressione difensiva. Mannion imbavaglia Browne, attacca il canestro e Fontecchio da tre firma il sorpasso: 59-58 al 27'. Il quintetto con tre Dinamo: Spissu più gli ex Vitali e Polonara (serviti bene dal sassarese) fanno arrivare gli azzurri sino al +9 in apertura di ultimo quarto.

Porto Rico prova a reagire, ma il rientro di Mannion fa decollare l'Italia: 73-63 al 34'. Ma gli azzurri perdono concentrazione e Porto Rico riesce a correre e rientrare con parziale di 8-0. Ma Fontecchio e Polonara sono due killer che ristabiliscono una distanza di sicurezza.

© Riproduzione riservata