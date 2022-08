Gli azzurri di Pozzecco restano in vetta al girone e si avvicinano alla qualificazione alla World Cup. Il successo in trasferta, a Riga in Lettonia, contro l'Ucraina per 97-89 conferma il primato nel girone L. E domenica a Brescia l'Italbasket affronta la Georgia.

Partita non semplice quella contro gli ucraini: avvio equilibrato (19-19) con Melli e Polonara in evidenza, poi nel secondo quarto i padroni di casa (ospitati in Lettonia per le note vicende belliche) spingono sull'acceleratore con il play Sanon (che si fa male a metà gara) e sfruttano la stazza dei lunghi per andare al riposo in vantaggio: 45-34 per l'Ucraina.

Al rientro in campo il quintetto base con Spissu a innescare i compagni Fontecchio, Tonut e Melli imprime un'accelerazione. È proprio la tripla del play sassarese a dare il pareggio e Gallinari segna sulla sirena per il +5.

Nell'ultima frazione Mannion è bravo a servire i compagni e trova in Ricci e Fontecchio due sicurezze. L'Italia arriva anche a +10 e pur con qualche ansia controlla la partita.

Per l'olbiese Datome 3 punti in 12 minuti in campo.

Ucraina: Bliznyuk 9, Bobrov 7, Herun 10, Len 8, Lukashov 10, Mykhailiuk 11, Pustovyi 10, Sanon 8, Skapintsev ne, Sydorov 8, Tkachenko 8, Voinalovych. All. Bagatskis.

Italia: Spissu 3, Mannion 11, Biligha 4, Tonut 11, Gallinari 10, Melli 17, Fontecchio 20, Ricci 9, Baldasso ne, Polonara 9, Pajola, Datome 3. All. Pozzecco.

