Sabato sera intenso per Techfind Selargius e Cus Cagliari, impegnate rispettivamente nella gara1 della semifinale playoff promozione contro il San Giovanni Valdarno in quella del secondo playout, col Jolly Livorno, dopo aver perso il primo col Bolzano, già salvo e certo della permanenza nell’A2 femminile di basket.

SAN SALVATORE - Lo storico accesso ai playoff non ha appagato le giallonere selargine che, dopo aver liquidato la Brixia ai quarti, sono desiderose di dire la loro contro il Valdarno, che a sua volta ha eliminato la Nico Basket. Appuntamento alle 15.30 (diretta Facebook) di domani al PalaVienna, poi la serie di sposterà in Toscana.

“Com’è successo contro Brescia, in regular season anche il doppio confronto con San Giovanni Valdarno è stato deciso prevalentemente da episodi. Loro sono un’ottima squadra, che non a caso ha chiuso al terzo posto. Prevedo una serie caratterizzata dall’equilibrio. Dovremo giocare come al solito con intensità e concentrazione togliendo alle nostre avversarie ogni possibile punto di riferimento”, spiega coach Roberto Fioretto.

CUS CAGLIARI - L’amarezza per aver perso la serie col Bolzano, aperta con la vittoria in Alto Adige e chiusa con due kappao tra le mura amiche, deve lasciare il posto alla determinazione e alla ferrea volontà di mantenere la categoria. Il punto di partenza sarà la ripresa della gara3 giocata col Bolzano, in cui le cussine hanno lottato a testa bassa su ogni palla per tentare di recuperare in extremis e sono andate a un soffio dall’impresa. Pur prive della capitana Striulli, alle 20.30 di domani dovranno imporre il proprio gioco sul parquet del Jolly Livorno, che a sua volta è stato sconfitto nel playout precedente dal Civitanova.

“In questo momento lavoriamo soprattutto su due fronti, l’aspetto psicologico e la condizione fisica. Mercoledì la squadra ha speso tantissimo, specie negli ultimi due quarti. Eravamo quasi riusciti a rimettere in piedi una gara complicatissima e questo significa che la squadra ha carattere”, evidenza coach Federico Xaxa.

Lo scorso 21 aprile, le cussine batterono le toscane 58-54 trascinate dalla capitana Striulli, out per infortunio. “Non voglio tornare sull’importanza di Erika per la nostra squadra, ma anche senza di lei possiamo e dobbiamo fare meglio in attacco. Contro Bolzano ci siamo espressi bene in difesa ma siamo stati a tratti insufficienti dal punto di vista offensivo. Dobbiamo approcciare bene, crediamo di meritare questa salvezza”, chiude il tecnico delle universitarie.

B FEMMINILE - Nella seconda giornata della Coppa Centenario di B femminile, alle 17.45 la palla a due di Antonianum-Elmas e alle 18 il via a Mercede Alghero-Astro. Nella prima giornata, vittoria delle algheresi sul campo dell'Elmas per 37-51.

