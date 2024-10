Secondo ko stagionale in A2 Femminile per la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che dopo la bella vittoria di sabato scorso contro Benevento, si arrende in casa del Jolly Acli Livorno (68-56).

Dopo un buon avvio delle biancoblù (subito +5 a firma Trozzola), le labroniche hanno preso il sopravvento con un parziale di 13-2 che ha permesso loro di chiudere avanti al 10' sul 16-10. Il quintetto di Staico è scivolato ulteriormente indietro nel corso del secondo periodo, durante il quale hanno toccato anche le 12 lunghezze di vantaggio prima di andare alla pausa lunga sul +9 col canestro dell'ex Liliana Miccio (34-25).

Al rientro in campo le virtussine hanno messo in piedi una reazione che ha spaventato le rivali (-1 a firma Naczk su tiro libero), ma nell'ultimo periodo la Jolly Acli ha girato nuovamente l'inerzia con un break di 20-11 che ha spianato la strada verso il successo. Vani, per la Sardegna Marmi, i 19 punti di Mounia El Habbab.



Livorno-Virtus 68-56

Jolly Acli Livorno: Wojtala 6, Georgieva 18, Miccio 13, Okodugha 10, Arecco 5, Visone 6, Ceccarini 3, Preziosi, Orsini 5, Botteghi ne, Sayed ne, Evangelista 2. Allenatore Angiolini

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 11, Valtcheva 10, Cadoni 6, Trozzola 10, El Habbab 19, Vargiu, Gallus ne, Podda, Pellegrini Bettoli, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 16-10; 34-25; 48-45

