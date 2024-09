Smaltire la delusione della sconfitta con Bonn che è costata l’eliminazione dalla Champions e concentrarsi sull’avvio del campionato: sabato al PalaSerradimigni (inizio alle 21) c’è Scafati.

Il coach Nenad Markovic esordisce: «Sappiamo quanto sia importante partire con una vittoria davanti ai nostri tifosi».

Il rientro a Sassari ha regalato qualche giorno di riposo dopo i 10 spesi fuori tra Bosnia e Turchia, e il rientro del centro Vincini. «Ha ripreso ad allenarsi ed è pronto per entrare nelle rotazioni».

Di obiettivo Markovic non parla, anche se è chiaro come l’intenzione sia di rientrare nella Final 8 di Coppa Italia e nei playoff scudetto. «Sappiamo che il campionato propone tante squadre di buon livello, quindi bisogna concentrarsi solo su una partita per volta. La difesa ci ha dato buone risposte ma dobbiamo migliorare in attacco».

