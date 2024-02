Dinamo-Vanoli fanno trenta. Quella di domani al PalaSerradimigni (inizio alle 16.30) è la sfida numero trenta tra le due società. Chi vince pensa ai playoff. I biancoblù del tecnico Markovic, che debutta davanti al pubblico sardo, devono recuperare due punti all'avversaria e il -12 dell'andata.

Nei precedenti Sassari conduce per 19-10 e ha perso solo due volte in casa. La prima nel 2016/17 quando tra le sue fila c'era Trevor Lacey, che domani sarà avversario, ex stimato, come il coach Demis Cavina. La seconda nel campionato 2018/19: 105-100 contro il Cremona degli ex Meo Sacchetti e Travis Diener. La sconfitta venne poi commutata in 0-20 a tavolino per Cremona, perché coach Pozzecco doveva scontare ancora un turno di squalifica dal campionato precedente e non poteva quindi andare in panchina.

Domani sarà sfida dura ma alla portata di Gentile e compagni. Cremona è squadra organizzata, col talento ben distribuito tra sei giocatori. La Dinamo deve avere qualcosa in più dalle ali, perché i lampi di Jefferson e Tyree (non presenti all'andata) non bastano per dare sostanza all'attacco.

