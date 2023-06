Non è una sorpresa, anche perché prima con Pozzecco e poi con Bucchi ha dimostrato la sua capacità di essere utile nelle due metà campo, a prescindere dal tipo di quintetto e persino dall'utilizzo come titolare o cambio. La Dinamo ha deciso di confermare Filip Kruslin, guardia-ala di 34 anni, che così disputerà la quarta stagione in biancoblù.

Nel campionato appena concluso Kruslin ha disputato la sua migliore stagione europea: 10 punti di media col 50% da tre. Determinante con 22 punti nella quarta e decisiva gara contro Venezia nei quarti scudetto, Kruslin è stato il giocatore che, per minutaggio e compiti, ha dovuto spremersi maggiormente, dato che quasi sempre ha difeso sull'esterno più pericoloso del campionato.

Coach Bucchi lo ha voluto confermare anche per la sua capacità di essere utile alla chimica del gruppo, dote che non figura nelle statistiche e non viene fatta rientrare tra le "skills", le abilità, ma che sono fondamentali per un gioco di squadra come la pallacanestro.

