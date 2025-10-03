Nuovo rinforzo per il CUS Cagliari in vista dell'esordio nel campionato di Serie A2 femminile, in programma domenica sul parquet di Umbertide. La società universitaria ha infatti ufficializzato l’arrivo dell'esperta Erica Reggiani, play-guardia classe 1994.

Alta 178 cm, Reggiani è cresciuta cestisticamente nel College Italia e nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose come Famila Schio, Le Mura Lucca, Vigarano, Moncalieri, San Giovanni Valdarno e, nell’ultima stagione, Broni. Con la formazione lombarda è stata tra le protagoniste della promozione in Serie A1, disputando 31 partite con 154 punti complessivi e un massimo stagionale di 17.

«Erica è una giocatrice forte, se sta bene fisicamente può fare la differenza nei momenti decisivi - ha commentato il tecnico Federico Xaxa -. Dopo l’infortunio di Marta Granzotto avevamo bisogno di un’atleta di esperienza, capace di dare equilibrio alla squadra soprattutto nei momenti chiave delle partite. Sono certo che sia la scelta giusta per noi».

La nuova arrivata ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Quello che mi ha spinto a venire qui a Cagliari è il fatto di aver percepito fiducia. Non vedo l’ora di contraccambiarla. Dopo qualche problemino fisico, sono sicura che con allenamento e costanza potremo toglierci soddisfazioni importanti».

© Riproduzione riservata