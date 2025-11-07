Dopo un avvio di stagione a corrente alternata, la Confelici Cagliari prova a ritrovare equilibrio e continuità nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie B Interregionale contro il Nuovo Basket Aquilano, in programma sabato alle 16.30 al PalaPirastu.

Il bilancio dei cagliaritani parla di due vittorie casalinghe, entrambe un pizzico sofferte contro Benevento e Tiber Roma, e tre sconfitte nette in trasferta, l’ultima sabato scorso sul campo di Marigliano. Un percorso altalenante che coach Federico Manca e i suoi vogliono stabilizzare, in attesa del rientro di Marco Giordano, ormai vicino al completo recupero.

Sull’altra metà campo ci sarà una formazione dal cammino simile: L’Aquila ha infatti collezionato due successi e quattro sconfitte (una gara in più rispetto all’Esperia, non avendo ancora osservato il turno di riposo) e arriva dall’84-60 rifilato all’Antoniana, squadra che alla prima giornata aveva battuto proprio gli esperini. Occhi puntati sul lungo maltese Kurt Cassar, miglior realizzatore del campionato con 20,5 punti di media, e sull’esperienza di Cecchi, punti di riferimento di un gruppo tradizionalmente ostico da affrontare.

«Stiamo bene, anche se la sconfitta di sabato ci ha fatto un po’ male - spiega l’ala Riccardo Picciau -. Avevamo iniziato forte, ma ci siamo persi negli ultimi due quarti. Nonostante tutto sono fiducioso: la squadra è nuova e dobbiamo ancora imparare a conoscerci bene, siamo tutti indispensabili l’uno per l’altro».

Il gruppo si è preparato con cura durante la settimana: «Abbiamo lavorato molto per cercare di limitare Cecchi e Cassar, due lunghi forti sia dall’arco che spalle a canestro. Loro li conosciamo bene, è sempre una battaglia affrontarli».

E l’appello finale è alla vera identità rossoblù: «Dobbiamo tornare a essere l’Esperia che tutti conoscono, quella fisica e cattiva, quella che sputa sangue per recuperare un pallone. È grazie al nostro spirito da guerrieri se siamo arrivati fin qui: non abbiamo paura di nessuno, e sabato daremo tutto».

L'altra rappresentante del basket sardo in B Interregionale, ovvero la Klass Sennori, osserverà invece il turno di riposo.

