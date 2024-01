Un Capodanno brevissimo quello della squadra di Bucchi, che oggi riprende ad allenarsi per preparare la sfida di mercoledì in Francia. La Dinamo gioca sul campo dello Cholet alle 20 per la prima gara dei play-in di Champions League. La formazione francese ha il vantaggio del fattore campo nell'eventuale bella perché si è classificata seconda nel gruppo C, mentre i biancoblù di Bucchi sono arrivati terzi nel proprio girone.

Aver superato la fase a gironi dopo due anni di eliminazioni è stato un balsamo per il Banco di Sardegna, che cerca nella coppa europea quelle soddisfazioni finora avute raramente in campionato. Per il play Brandon Jefferson sarà il debutto in Champions con la maglia biancoblù ma non l'esordio assoluto, dato che nella stagione 2020/21 ha giocato con lo Strasburgo e tenuto una media di 14,4 punti e 4 assist.

La squadra sassarese è attesa poi dalla trasferta di Pesaro, che chiuderà il girone d'andata. Per rivederla al palaSerradimigni i tifosi dovranno attendere il 10 gennaio quando la Dinamo ospiterà lo Cholet.

