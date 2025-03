Il campionato di Serie C Unica di basket maschile è giunto al terzultimo turno della regular season. Si inizia sabato, con le prime tre sfide in programma. Alle 17.30 il Sant'Orsola Sassari, reduce da due preziose vittorie contro Ferrini e Coral Alghero, riceve al PalaSimula Il Veliero Calasetta terzo in solitaria dopo l'affermazione nello scontro diretto della scorsa settimana contro la Pisano Arredamenti. Alle 19 i biancoverdi di coach Fioretto cercano riscatto tra le mura amiche contro il fanalino di coda Dinamo B in un match da non sbagliare. In contemporanea, al palasport di Monte Mixi, l'Olimpia Cagliari vice capolista cerca di proseguire la sua corsa nel match contro il Cus Sassari: sarà sfida da ex per D'Elia, artefice del sofferto successo di sabato scorso contro la Torres.

Domenica il programma si chiude con le ultime due sfide: alle 18, ad Alghero, scendono in campo Coral e Sirius Nuoro, con i catalani che tentano l'aggancio ai barbaricini nel cuore del centro classifica. Alle 18.30, infine, l'Antonianum affronta in casa la Torres.

Turno di riposo per la capolista imbattuta Innovyou Sennori.

Classifica: Sennori 36, Olimpia 26, Calasetta 24, Ferrini 22, Nuoro 18, Coral 16, Torres 14, Sant'Orsola 12, Antonianum e Cus Sassari 10, Dinamo B 2.

