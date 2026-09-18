Allarme nella notte sull’isola di Tavolara per due turisti di nazionalità inglese dispersi e poi, fortunatamente, tratti in salvo grazie alla collaborazione fra Capitaneria di Porto di Olbia e Vigili del Fuoco. I due, che avevano perso l'orientamento lungo i sentieri impervi dell'isola, sono stati recuperati in buone condizioni di salute.

L'allarme è scattato quando i due escursionisti, sorpresi dal calare del buio e impossibilitati a trovare la via del ritorno, hanno lanciato un razzo di segnalazione. La richiesta di soccorso è stata recepita dalla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente attivato il coordinamento con il Comando dei Vigili del Fuoco.

Il personale dei vigili del fuoco è stato trasportato a Tavolara a bordo di un mezzo nautico della Guardia Costiera, che è rimasto a disposizione con i suoi uomini per tutta la durata delle ricerche.

Giunti sull'isola, gli operatori hanno imboccato il sentiero in salita che conduce alla zona della Madonnina e, dopo circa un’ora, sono riusciti a stabilire un primo contatto vocale con i dispersi.

La squadra è riuscita a localizzare i due turisti, bloccati nel fitto della macchia mediterranea. Dopo la verifica delle condizioni di salute e dopo aver escluso criticità sanitarie, i turisti sono stati riaccompagnati in sicurezza a valle.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata