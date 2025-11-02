Inizia con una vittoria casalinga il campionato della Dinamo Lab nella serie A di basket in carrozzina. La squadra sassarese si impone sul Montello Bergamo per 59-41 con una prova di solidità e carattere, nonostante l’assenza di coach Foden.

Decisivo l'avvio perentorio: 20-10 nel primo quarto, poi i biancoblu hanno allungato con Papi e capitan Ghione controllando il match senza patemi. Per Mosler 21 punti, 10 a testa per Esteche e Papi.

Vincono in trasferta anche i vicecampioni dell’Asinara Waves E-Ambiente, che passano sul campo del Treviso 77 a 63. La squadra di Porto Torres ha sprintato nell'ultimo quarto trascinata da un super Luszynski, autore di 35 punti e 10 rimbalzi.

