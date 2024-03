Persa la prima semifinale davanti ai tifosi del PalaSerradimigni (59-70) la Dinamo Lab cerca domani sera a Cantù il colpaccio che le consenta di riaprire il discorso per la finale scudetto di basket in carrozzina. La partita tra UnipolSai e Dinamo sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale Twitch “Italbasket”, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Pre-partita live dalle ore 18, poi palla a due alle ore 18.30.

Il pronostico vede favorita l'esperta Briantea84, che da un decennio è onnipresente nelle finali per i trofei italiani. All'andata l'ottima difesa sassarese nulla ha potuto contro il potenziale offensivo della formazione brianzola, trascinata da Carossino e dall'ex Berdun, autori insieme di 45 punti.

Va ricordato però che per un tempo la Dinamo Lab ha giocato alla pari contro la plurititolata avversaria. Claudio Spanu e compagni daranno tutto per vincere e andare alla terza e decisiva partita, che si disputerà sempre a Cantù.

L'altra semifinale scudetto vede opposte l'Amicacci Giulianova, vincente in gara uno, contro il Santo Stefano.

