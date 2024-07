Un altro tassello per il San Salvatore Selargius: per il prossimo campionato di Serie A2 Femminile di basket, il sodalizio selargino amplia il suo reparto lunghe con l'innesto della pivot senegalese Aida Thiam, lo scorso anno promossa in A1 con l'Autosped Derthona.

Classe 2002, alta 187 centimetri, Thiam si è trasferita in Italia a 13 anni per indossare la canotta di Udine, compagine con cui ha completato la trafila giovanile ottenendo anche la formazione cestistica italiana. Con la compagine friulana, nel 2018/19, ha inoltre avuto modo di esordire nel campionato di A2. Dopo la pausa per la pandemia trascorsa nel suo Paese d’origine, la nuova lunga del San Salvatore è tornata in Italia nel 2022/23, giusto in tempo per contribuire alla promozione in A1 del Sanga Milano. Traguardo bissato nell’ultimo torneo con Derthona, dove ha prodotto 3,2 punti e 3,8 rimbalzi di media in 29 gare giocate.

«La proposta di San Salvatore si è distinta per la forte visione improntata al futuro e per l’impegno a costruire una squadra competitiva», dice Thiam, «ho parlato col coach, che mi ha assicurato che questo era un luogo in cui potevo crescere come giocatrice e contribuire a una squadra con alte aspirazioni. Personalmente voglio migliorare il mio gioco in ogni aspetto, in particolare la mia precisione di tiro e le mie capacità difensive. Voglio essere una giocatrice affidabile e su cui può contare nei momenti difficili. Per quanto riguarda la squadra, il nostro obiettivo è quello di avere un forte impatto in campionato, assicurarci un posto nei playoff e, in definitiva, puntare al campionato. Costruire la chimica della squadra e giocare a basket coeso sarà la chiave».

