Il nuovo coach della Dinamo è arrivato a Sassari ed è al PalaSerradimigni. Ma non in panchina. Il tesseramento non è stato perfezionato in tempo e quindi la prima gara ufficiale del tecnico croato sarà quella di domenica al PalaTaliercio contro Venezia.

L'ex Cedevita e Breogan, chiamato a sostituire Massimo Bulleri, sarà presentato venerdì mattina.

Il match contro Cantù vedrà in panchina ancora il vice Massimiliano Oldoini che mercoledì ha guidato il Banco di Sardegna nella vittoriosa gara di Europe Cup contro lo Sporting Lisbona.

