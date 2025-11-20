Due giocatori della Dinamo in nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2027. Il neo CT Luca Banchi ha convocato Achille Polonara che rimane parte integrante del gruppo azzurro, pur non potendo aggregarsi alla squadra perché a casa dopo il trapianto di midollo per curare la leucemia mieloide. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 durante le qualificazioni a EuroBasket 2025.

Prima chiamata in Nazionale A per il lungo Luca Vincini, che raccoglie i frutti di una crescita costante.

La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi giovedì 27. Il giorno dopo trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania.

