Sfida stimolante per il Cus Cagliari, che sabato alle 15 torna sul parquet di Sa Duchessa per affrontare la Halley Thunder Matelica, una delle formazioni più accreditate del girone di Serie A2 Femminile. Le universitarie arrivano all’appuntamento forti di due vittorie consecutive che le hanno proiettate al sesto posto in classifica e cercano ora continuità contro un avversario di altissimo livello.

La squadra marchigiana, guidata in panchina da Alberto Matassini, è reduce dalla conquista della Coppa Italia di A2 - la prima della propria storia - e staziona nelle zone altissime della graduatoria, a ridosso della vetta. Dopo il turno di riposo osservato nell’ultimo fine settimana, Matelica sbarcherà in Sardegna con energie fresche e un roster profondo, costruito per puntare in alto. Sotto canestro le principali insidie arrivano dalla coppia di lunghe composta da Eleni Pilakouta e Olga Trzeciak, giocatrici di caratura internazionale in grado di incidere su entrambi i lati del campo.

In casa Cus resta qualche problema dall’infermeria: coach Xaxa dovrà fare ancora a meno di Erica Reggiani, alle prese con un persistente fastidio al ginocchio. Per provare a restare agganciate alla partita servirà il contributo dell’intero collettivo, confidando nel buon momento di forma di Mary Nasraoui e Kinga Piedel. Per le universitarie sarà fondamentale reggere l’impatto fisico delle avversarie, alzare l’intensità difensiva e sfruttare la spinta del pubblico di casa in un confronto che rappresenta un importante banco di prova.

