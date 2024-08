Lo sanno tutti, squadra, società e tifosi, quanto sia mancato il suo apporto nella stagione scorsa, che non è soltanto quello di uno dei migliori tiratori del campionato, ma anche la sua capacità di trascinare la Dinamo, di costringere le difese ad adattarsi su di lui. L'ala lituana Eimantas Bendzius non vede il momento di iniziare. È un anno che lavora per rientrare dopo l'operazione a un tendine d'Achille che gli ha fatto saltare la stagione. «Ho guardato da fuori, ho aspettato tanto questo momento, durante l’estate ho continuato a lavorare duro per essere pronto sia con la Nazionale che individualmente con il personal coach. È tutto nuovo, squadra, giocatori, Markovic dall’inizio, un’ulteriore sfida».

Dal ritiro di Nuoro Bendizu, che è il capitano della squadra sassarese, ha buone sensazioni: «Vedo compagni che sono molto disponibili, che lavorano intensamente e che vogliono fare gruppo il prima possibile. Abbiamo giocatori di qualità, di esperienza che hanno già giocato a certi livelli, penso che Markovic e Pasquini abbiano scelto benissimo, mettendo anche giocatori con caratteristiche differenti, ora tocca a noi sul campo, penso che potremmo disputare una buona stagione».

L'obiettivo è partire subito forte e non a handicap come la stagione passata che costò anche l'eliminazione dalla Champions, torneo al quale il Banco di Sardegna cerca di accedere con i turni di qualificazione: «Non siamo partiti bene nelle ultime stagioni, abbiamo giocato meglio, siamo migliorati nel corso della competizione, mi piacerebbe andare avanti in Coppa, essere protagonisti, riuscire ad avvicinarci alla Final Four, però dobbiamo pensare ad una partita alla volta, da Antalya, eventualmente ai gruppi e poi il resto».

© Riproduzione riservata