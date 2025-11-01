Il divario tecnico e fisico con le vice campionesse del basket femminile è stato accresciuto dalla stanchezza, perché a parità di sforzo europeo 48 ore prima, la Reyer Venezia ha un organico profondo. E' finita 86-44 per la squadra veneziana, con la Dinamo Women che è rimasta in partita soltanto per 10'.

Nel secondo e terzo quarto le padrone di casa hanno aumentato l'intensità in difesa: concessi appena 23 punti in 20 minuti e un totale di appena 2 triple su 21 tentativi. Davvero troppo per la squadra sassarese che ha continuato a lottare ma solo per limitare il passivo che comunque è rimasto vistoso.

Tabellino Dinamo Women: Sammartino, Richards 10, Carangelo 4, Trozzola 2, Spinelli 8, Pondexter 2, Boros 6, Egwoh 2, Treffers 6, Turel 4. All. Citrini.

