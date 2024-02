Una delle avversarie peggiori che potessero capitare. Domani a Schio, con inizio alle 19.30, il pronostico sembra chiuso per la Dinamo Women, visto che affronta la vice capolista della serie A femminile.

Con 76,5 punti quello vicentino è l'attacco più prolifico del campionato, anche perché il più preciso nel tiro da tre, con un ottimo 39%. All'andata la squadra sassarese fece un'ottima prestazione giocandosela alla pari o quasi e perdendo 86-78 soprattutto per colpa del break subito nel terzo quarto da 21-10.

La formazione di Restivo deve riassorbire l'amarezza per la sconfitta a tavolino nella gara che aveva vinto a Roma. Ora sono sei le sconfitte di fila e non sarà semplice difendere l'ultimo posto utile per disputare i playoff scudetto.

