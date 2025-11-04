Settimana intensa al PalaSerradimigni che ha in programma domani alle 20.30 il quarto turno della EuroCup femminile. La Dinamo Women ospita il Blna Lattes-Monpellier, corazzata che comanda il girone a punteggio pieno.

Per dare un'idea della forza della formazione francese bastino due dati: miglior attacco della coppa con quasi 92 punti a incontro e grandi scarti inflitti alle avversarie. Non inganni il 77-70 dell'ultima partita contro il Brno perché in realtà il Lattes-Montpellier era a +21 dopo il terzo quarto e si è solo rilassata. All'andata successo netto per 101-72 con la formazione sassarese che ha retto solo un quarto.

Per la squadra allenata da Citrini un bel test per continuare a crescere e soprattutto preparare la delicata sfida casalinga di sabato a mezzogiorno contro il Campobasso, che la appaia nel quartetto delle terze a 6 punti.

