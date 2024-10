Manca solo una vittoria nelle restanti due gare per accedere ai play-in della Eurocup femminile. Col colpaccio a Riga per 86-60 la Dinamo Women mantiene il secondo posto del girone.

Gara condotta con autorità quella in Lettonia. Buona la partenza della squadra sassarese (20-13 nel primo quarto) e ancora meglio la ripartenza dopo l'intervallo, con un break di 14-2 che ha chiuso il match, favorito anche dallo strepitoso 10/13 nelle triple. Migliore realizzatrice Sparkle Taylor con 33 punti.

Il tecnico Antonello Restivo ha commentato: «Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno interpretato la partita nel modo giusto, ho chiesto loro molta aggressività e concentrazione e soprattutto controllo del ritmo. Questa è l’ottava partita in venti giorni quindi è stato un segnale importante dal punto di vista fisico e mentale. Adesso abbiamo un altro appuntamento importante venerdì contro Alpo, dobbiamo recuperare tutte le energie possibili per fare un’altra grande partita».

Domani sera la Dinamo Women giocherà a Villafranca di Verona (20.30) contro la Mep Alpo, che dopo aver vinto a Battipaglia ha infilato quattro sconfitte. L'occasione giusta per riprendere quota in campionato, dove Carangelo e compagne non sono riuscite ad esprimersi come nella coppa europea.

