Basket femminile, la Dinamo Women espugna Dobrivnicki 61-51La squadra sassarese in corsa per il secondo posto nel girone
Concede il bis in Croazia la Dinamo Women che passa sul campo del Dobrivnicki-Ragusa per 61-51. La squadra sassarese aggancia al secondo posto il Brno e se vince a Sassari con almeno 4 punti di scarto sarà sicura del passaggio del turno.
Gara più equilibrata rispetto a quella d'andata che la formazione di Citrini aveva vinto nettamente 80-53. Carangelo e compagne hanno tirato male da due ma grazie al 45% nelle triple sono riuscite a mantenere la testa della gara e ad allungare nell'ultimo quarto, quando Richards ha portato il distacco a +9 al 37' chiudendo il match
Tabellino Dinamo Women: Sammartino 7, Richards 11, Carangelo 5, Trossola 3, Spinelli 1, Poindexter 12, Boros 1, Egwoh 1, Treffers 15, Turel 5. All. Citrini.