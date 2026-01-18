Doveva essere la gara per puntellare il sesto posto e invece la Dinamo Women perde a Broni 68-62. La formazione di Citrini è quindi settima, ma sempre in corsa per i playoff dello scudetto femminile.

Gara in salita quella giocata dalla squadra sassarese che ha dovuto inseguire a lungo ed è finita anche a -12. Nell'ultimo quarto Carangelo (la migliore) ha finalmente trovato collaborazione nelle compagne ed è iniziata la rimonta che ha portato la Dinamo Women addirittura a +4 grazie ai canestri di Turel e Richards.

Le padrone di casa però hanno reagito con Cornelius e Crippa, mentre le biancoblù hanno sbagliato un paio di appoggi e sono state nuovamente scavalcate.

Migliore realizzatrice Carangelo con 23 punti.

