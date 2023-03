Voglia di riprendere a correre. Il -34 col Geas a Sesto San Giovanni è stato archiviato come un passaggio a vuoto forse inevitabile dopo otto vittorie di fila e un dispendio di energie notevole per una squadra che ruota con sette giocatrici. Domani sera al PalaSerradimigni arriva il San Martino di Lupari (ore 20.30) e la società in occasione dell'8 marzo ha messo a un euro il biglietto per le donne.

È importante l'apporto del pubblico, che è triplicato rispetto a inizio stagione, perché la Dinamo continui a sorprendere il campionato e rendere matematico il quarto posto, ma soprattutto prepararsi al meglio alla sua prima partecipazione alla coppa Italia, che si disputerà a fine marzo e vedrà le ragazze allenate da Restivo giocare proprio contro il Geas.

Match non semplice quello contro il San Martino di Lupari. Primo perché già all'andata la Dinamo riuscì a vincere solo grazie ad un ottimo ultimo quarto (iniziato sotto di un punto) con tutto il quintetto base in doppia cifra. Secondo perché la formazione veneta ha appena agguantato l'ultimo posto utile per i playoff scudetto e non lo vuole mollare.

