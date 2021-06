“Tutte e tre le Dinamo prenderanno parte alle coppe europee” ha anticipato il presidente Stefano Sardara nel Marketing Meeting 2021 nella sede del Banco di Sardegna di piazza Castello.

Se è scontata la partecipazione della squadra maschile alla Champions e quella del basket in carrozzina all'Eurolega, è una sorpresa e una novità assoluta l'ingresso della Dinamo women in Eurocup, la seconda competizione europea per club femminili.

E alla luce di questo secondo impegno della squadra guidata dal confermato Antonello Restivo, è intuibile che continuerà la campagna di rafforzamento del roster dopo i primi due colpi: la guardia Marida Orazzo, ex Broni, e la lunga slovena Tina Trebec.

Il presidente Sardara ha risposto anche con una battuta alla domanda su cosa farà alla fine della stagione 2021/22: “Quando non sarò più presidente della Dinamo, farò il presidente della Fondazione Dinamo che fa tante iniziative sociali”.

© Riproduzione riservata