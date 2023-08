Insieme al play Debora Carangelo è l'altra conferma di un gruppo rivoluzionato. La Dinamo ha rinnovato il contratto alla lunga Sara Toffolo, 23 anni. Arrivata in Sardegna lo scorso anno dopo le esperienze di San Martino di Lupari e Moncalieri, si è rivelata giocatrice preziosa per il gruppo e soprattutto per la difesa e i rimbalzi ben oltre quello che dicono le cifre di 3 punti e 3 rimbalzi di media.

Sara Toffolo ha dimostrato di essere utile non solo in campionato ma anche in Eurocup e soprattutto è giocatrice in piena fase evolutiva.

Il coach Antonello Restivo sottolinea: «Sono veramente contento per il rinnovo del contratto di Sara che è una giocatrice che ha ancora ampi margini di crescita: è una ragazza splendida ma soprattutto ha sposato il nostro progetto e la nostra filosofia, dimostrandosi preziosa nel corso della stagione».

© Riproduzione riservata