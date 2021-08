Tre giovani straniere per il Banco di Sardegna. Grazie alla collaborazione con la Mercede Alghero e la possibilità del doppio tesseramento, verranno aggregate alla Dinamo che disputa la A1 femminile due giovani macedoni, Mitreva e Kozhobashiovska, e la diciassettenne bulgara Kaleva. Le tre giocatrici potranno anche disputare la B femminile con la Mercede.

La guardia Tijana Mitreva, classe 2001, nazionale Under 20 della Macedonia del Nord, è in Sardegna già da cinque anni grazie alla Mercede. Ha disputato i campionati under 16, under 18 e under 20, e quattro campionati di serie B, dove nel 2018-2019 è stata la seconda miglior realizzatrice con una media di 23 punti a partita. Lo scorso anno ha disputato la serie B e la Coppa Italia a Battipaglia.

La connazionale e coetanea Ivona Kozhobashiovska è invece un'alapivot di 191cm di altezza. Anche lei è approdata ad Alghero nel 2016 ed è stata girata in prestito la stagione scorsa a Battipaglia.

L'ala Anastasia Kaleva è invece nata nel 2004 ed è arrivata nel 2017 ad Alghero dall'Academic Basket Plovdiv di Bulgaria dopo essere stata notata negli Europei Under 16. Si afferma subito come una delle migliori “under” nei campionati regionali: partecipa a due edizioni del trofeo delle Regioni, con le annate 2003 e 2004, guidando la Sardegna al sesto posto finale e chiudendo da seconda realizzatrice del torneo ad un solo punto dalla prima. Per lei, nonostante la giovane età, già tre partecipazioni al campionato di serie B, nel 2019-2020 ha chiuso la stagione come miglior realizzatrice del campionato con 22.6 punti a partita e un high di 36.

