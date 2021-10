Dal Lussemburgo a Moncalieri con grande entusiasmo e rinnovata energia. Le Dinamo girls non sono rientrate nell'Isola ma hanno direttamente fatto tappa in Piemonte per l'apertura del secondo campionato nella massima serie femminile. Anche quest'anno tutte le partite della prima giornata si disputeranno in una sede unica. La squadra sassarese, che figura in casa, affronterà sabato a Moncalieri il Limonta Costa Masnaga (ore 15.45).

Il coach Antonello Restivo deve rinunciare ancora alle due lunghe; la slovena Tina Trebec, infortunata, e l'americana Jessica Shepard, attesa la settimana prossima. “Sono contento perché questa squadra, ancora senza due giocatrici, ha dimostrato di essere compatta, un gruppo solido con gli attributi, che ha voglia di lavorare sodo e combattere”.

E sarà battaglia contro il Costa Masnaga, che punta ai playoff scudetto. E schiera tre lunghe straniere tutte sopra il metro e novanta di altezza: la lussemburghese Jablonowski e le statunitensi Vaughn e Jackson. Ma il pericolo numero uno resta la talentuosa diciassettenne Matilde Villa, play-guardia che nella stagione passata ha girato a 15 punti di media e proprio contro la Dinamo realizzò 36 punti. E che l'enfant prodige del basket italiano sia in crescita lo ha confermato pure qualche giorno fa nell'amichevole vincente contro Lucca (71-67) dove ha segnato 19 punti e smazzato 7 assist.

