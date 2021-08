Un'avversaria inedita non solo per la squadra femminile, ma anche per quella maschile: sarà il BBC Grengewald Hueschtert, squadra del Granducato di Lussemburgo, la formazione da superare per disputare la stagione regolare della EuroCup Fiba. La Dinamo femminile debutta infatti nella seconda coppa europea con il Qualification Round.

La doppia sfida (andata e ritorno) contro il club del Lussemburgo si aprirà il 23 settembre al PalaSerradimigni, mentre il secondo match è in programma il 30 a Niederanven, comune del cantone che conta poco più di 6mila abitanti

Se le ragazze allenata da Antonello Restivo passano il turno saranno inserite nel gruppo G di stagione regolare, che inizia il 14 ottobre. Nel girone ci sarà una tra le pretendenti all’EuroLeague tra Valencia, Schio o Bourges, insieme alle svizzere del BCF Elfic Fribourg e la formazione spagnola di Tenerife.

Il tecnico biancoblù ha commentato: “Siamo prima di tutto onorati di far parte di questa competizione, che rappresenta un traguardo storico non solo per il club ma per tutta l'isola. Cercheremo di farci trovare pronti, vogliamo provare a passare il turno e fare bella figura. La sfida di andata sarà il nostro primo impegno stagionale il 23 settembre e ci metteremo subito al lavoro per presentarci al meglio. È davvero una grande gioia e una emozione immensa vedere il nome della Dinamo ai sorteggi, la prima squadra femminile isolana che partecipa”.

