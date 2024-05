Niente riposo per il play della Dinamo Women che è stata convocata per le qualificazioni all'Olimpiade di Parigi dalla nazionale di 3x3. A Debrecen, in Ungheria, le Azzurre del 3×3 proveranno a vincere il torneo quanto fatto nel 2021 e guadagnarsi il pass per i Giochi Olimpici come fatto per Tokyo 2021.

Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 8 convocate che si raduneranno a Roma dall’8 al 13 maggio per prepararsi al torneo ungherese. Rae D’Alie (San martino di Lupari) e Chiara Consolini (Bologna) hanno fatto parte del team olimpico in Giappone mentre Sara Madera (Gernika, Spagna) è stata protagonista della qualificazione ottenuta proprio a Debrecen 3 anni fa. Con loro ci saranno oltre a Debora Carangelo anche Beatrice Del Pero (Bologna) Caterina Gilli (Roma), Giulia Natali (Roma) e Beatrice Stroscio (Umbertide).

Dopo il ritiro di Roma la nazionale si trasferirà a Debrecen dove il 16 maggio affronterà Paesi Bassi e Israele e il giorno successivo le padrone di casa dell'Ungheria. Il 19 maggio le fasi finali: quarti, semifinali e finale.



