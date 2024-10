Di nuovo in Europe Cup, competizione decisamente più semplice della serie A italiana. Di nuovo al PalaSerradimigni, per la quarta gara in nove giorni. Alle 20.30 la squadra sassarese affronta lo Sporting Lisbona, battuto in Portogallo 82-69.

La partita non presenta particolari rischi, se non quello di sottovalutare più del dovuto un'avversaria comunque modesta che contro l'Anwil ha addirittura perso di 30 punti. Nel match d'andata 15 punti a testa per Cruz e Ward, mentre deluse Johnson, che pure è discreto tiratore.

La Dinamo deve cercare continuità di rendimento, soprattutto in difesa, dove continua ad andare a fiammate: efficace in alcuni momenti, ma troppo permissiva in altri. Il successo consentirà di mettere al sicuro l'approdo alla seconda fase, anche se per la matematica si dovrà attendere l'esito delle gare degli altri gironi che sono più indietro.

