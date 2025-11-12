La Europe Cup fa bene alla Dinamo e anche al coach Veljka Mrsic che festeggia la prima vittoria. Il largo colpaccio sul campo rumeno del Valcea per 97-65 vale il passaggio al Second Round, che sarà composto da quattro gironi di quattro formazioni.

Il tecnico croato ha confermato nel quintetto Beliauskas e Vincini. Poco pick and roll del play, maggiore coinvolgimento dei lunghi e in generale una manovra con più circolazione sia di palla sia dei giocatori.

Con Thomas e un Marshall infallibile dalla lunetta il Banco si ha preso un piccolo vantaggio: +7 alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione due canestri dalla media di Beliauskas hanno aumentato il divario (17-30 al 12') prima che Clavell (24 punti a metà gara) ammortizzasse il distacco.

Nella terza frazione McGlynn ha continuato a dominare l'area (ha chiuso con 16 punti e 13 rimbalzi) e Buie prima e Zanelli (15 punti) poi hanno fatto prendere il largo a Sassari che ha fatto entrare pure Seck e il giovane Casu, entrambi a segno.

© Riproduzione riservata