«Venezia e Sassari hanno due percorsi simili, fatti di vittorie e con la presenza di una squadra femminile: non c'è stata perdita di tempo quando mi hanno fatto la proposta».

Mauro Sartori, 55 anni, sarà nella Dinamo direttore sportivo e responsabile del mercato, ruolo lasciato vacante dopo la partenza a Treviso di Federico Pasquini.

Il nuovo ds biancoblù è stato presentato questa mattina dal direttore generale Jack Devecchi che ha anche annunciato la richiesta del club di prendere parte alla Champions attraverso le eliminatorie. Qualora non sia possibile, il Banco di Sardegna farà la Europe Cup.

Il ds Sartori ha anticipato qualcosa sul tipo di squadra che si deve allestire: «I punti fermi per ora sono Thomas e Vincini, patrimonio della società che vogliamo continuare a valorizzare, poi ci sono situazioni che stiamo vagliando per qualche giocatore che ha esigenze personali. In ogni caso vogliamo allestire una squadra che abbia energia sia in campionato sia nelle coppe europee, ma non sarà un mercato facile con le squadre asiatiche che propongono contratti ricchi».

