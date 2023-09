L'avversaria più forte ma anche quella più stimolante da affrontare. Domani a Manila (inizio alle 14.40) l'Italia prova a sovvertire il pronostico e sconfiggere la selezione Usa, favorita per la vittoria del Mondiale nelle Filippine. Chi vince giocherà la semifinale contro la vincente fra Germania e Lettonia.

Nei 14 incontri disputati finora gli azzurri hanno vinto solo due volte: nel 1970 per 66-64 con in campo Recalcati (oggi nello staff di coach Pozzecco) e nel 1978 proprio a Manila per 81-80. Quelle sono state anche le uniche due edizioni della World Cup dove l'Italia ha ottenuto il migliore piazzamento: quarto posto.

Sulla carta non c'è confronto: gli usa di Steve Kerr segnano 104 punti di media e ruotano 12 giocatori. Il migliore realizzatore è la guardia Anthony Edwards che ha 20 punti per gara (35 nella sconfitta con la Lituania) ma attenzione anche all'ala Paolo Banchero, rincorso vanamente dalla nazionale per due anni.

Per Datome e compagni una sfida quasi impossibile, ma proprio la leggerezza mentale potrebbe aiutare l'Italia a disputare una grande partita.

