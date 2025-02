Prosegue il testa a testa tra Demones Ozieri e Carbonia in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Entrambe, nell’ultimo turno, hanno portato a casa una vittoria in trasferta.

Il duello. La Demones espugna il parquet del Basket Iglesias per 54-81 e rimane in testa alla graduatoria con 28 punti. Ospiti che vanno in fuga in avvio di gara (5-21 al 10’), aumentando progressivamente il margine di vantaggio nei quarti centrali (22-42 al 20’ e 33-67 al 30’). Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni gestisce la situazione, chiudendo sul +27 del 40’. Miglior realizzatore della gara è Masala, della Demones, con 19 punti. Con 26 punti in classifica, segue a ruota il Carbonia, travolgente sul campo dell’Oristano Basket (59-122 il finale). All’intervallo la compagine ospite è già sul +23 (34-57). Nella seconda parte Crobu e compagni aumentano ulteriormente il ritmo fino al 59-122 finale. Top scorer dell’incontro è Cau, del Carbonia, con 35 punti.

Le inseguitrici. Nella lotta per il terzo posto passo falso dell’Atletico Cagliari, sconfitto dal San Salvatore Selargius per 66-56. I selargini partono forte (22-14 al 10’). La compagine ospite reagisce nel secondo quarto e torna in scia all’intervallo (31-30 al 20’). Nella terza frazione il quintetto allenato da Fabrizio Asunis si porta sul +3 (47-44 al 30’), prima del decisivo allungo sul finale di gara. Da segnalare, nelle fila del San Salvatore, i 19 punti firmati da Zonta. Atletico Cagliari raggiunto in classifica (a quota 22) dalla Fisiokons Aurea Sassari che ha superato per 116-65 la Isola Gas Terralba. Sassaresi nettamente avanti già all’intervallo (57-39 al 20’), ma è nel terzo quarto che arriva il break che chiude, di fatto, la gara (91-53 al 30’). Il miglior realizzatore della serata è Langiu, dell’Aurea, con 24 punti.

Le altre. A centro classifica, spicca la vittoria dell’Arzachena contro la Sap Alghero, per 76-68. Nelle fila smeraldine da segnalare i 25 punti firmati da Raspa. Arzachena che raggiunge Elmas in classifica, a quota 10 vittorie. Masesi sconfitti dall’Astro (82-71). L’allungo in favore della squadra di casa arriva nel secondo quarto (dal 15 pari del 10’ al 35-20 del 20’). Nella seconda parte la compagine allenata da Marco Sassaro, trascinata anche dai 32 punti di Sanciu, gestisce il vantaggio, chiudendo sul +11 finale. Chiude il quadro di giornata la vittoria di San Sperate, per 72-59, contro il Mogoro. Padroni di casa che allungano nella seconda parte di gara. Miglior realizzatore della gara è Claudio Piras, del Mogoro, con 16 punti.

